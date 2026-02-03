Questa mattina a Bologna è stato firmato l’accordo integrativo tra la Fimmg e la Regione Emilia-Romagna. L’intesa riguarda i medici di medicina generale e punta a migliorare le condizioni contrattuali e le risposte ai pazienti. Ora le parti si mettono al lavoro per mettere in pratica quanto stabilito.

Bologna, 2 febbraio 2026 – Firmato l’ accordo integrativo per i medici di medicina generale tra la Fimmg, il principale sindacato di categoria, e la Regione Emilia-Romagna. Dopo uno stallo che andava avanti da un anno, l’accelerazione nel mese di gennaio fino a oggi, dove le limature delle bozze di accordo sono andati avanti fino a tarda serata e la firma è avvenuta intorno alle 21.30. Al momento, l’accordo non è stato sottoscritto dallo Snami, l’altro sindacato dei medici, che vede una forte crescita di iscritti soprattutto nel Bolognese. Il Sindacato nazionale autonomo medici italiani resta dubbioso sulle conseguenze del cosiddetto ‘ruolo unico’ e le sue applicazioni, cioè un certo numero di ore che i medici, settimanalmente, devono prestare nelle Case di comunità, Rsa, Cau, servizi sanitari territoriali e che, secondo lo Snami, è di difficile applicazione che rischia di mettere in discussione la qualità dell’assistenza dei medici nei confronti dei propri pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medici di famiglia: accordo raggiunto sull’integrativo in Emilia Romagna

L'intesa tra i medici di famiglia e la Regione Emilia-Romagna è ormai vicina.

È stato firmato l'Accordo integrativo 2026 tra l'Azienda Usl di Parma e i sindacati dei medici di medicina generale FIMMG, SNAMI e SMI, coinvolgendo 277 professionisti tra Parma e provincia.

