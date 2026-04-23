Juve movimenti in difesa | per Rugani riscatto complicato Dragusin è la prima scelta

La Juventus sta valutando le opzioni per la difesa in vista della prossima stagione. Rugani potrebbe avere difficoltà a essere riscattato, mentre Dragusin sembra essere la prima scelta tra i difensori disponibili. La società segue attentamente la situazione e le decisioni in merito ai movimenti nel reparto arretrato. Al momento, non sono state annunciate ufficialmente variazioni o accordi definitivi.

La Juventus monitora con attenzione il futuro del proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, rimane aperta la possibilità di un ritorno di Radu Dragusin: l’operazione era stata un’idea già nel mercato di gennaio, quando i bianconeri cercavano il sostituto di Rugani, girato in prestito alla Fiorentina. Rugani-Fiorentina, riscatto in bilico: la sua uscita potrebbe favorire l’arrivo di Dragusin. Al termine del campionato il difensore italiano potrebbe concludere la sua avventura a Firenze. La condizione legata alla salvezza di viola è ormai vicina al raggiungimento, resta più complicata quella relativa alle presenze da titolare: per far scattare l’obbligo servono almeno cinque gare da 45 minuti, al momento ne mancano ancora tre.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, movimenti in difesa: per Rugani riscatto complicato, Dragusin è la prima scelta Notizie correlate Rugani Fiorentina, l’ex Juve va a caccia del riscatto dopo un inizio molto complicato: il puntodi Redazione JuventusNews24Rugani Fiorentina, il centrale arrivato nel mercato di gennaio cerca il rilancio immediato dopo la serata difficile... Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Rugani alternativa a Dragusin. Ore calde per FortiniFirenze, 31 gennaio 2026 – Mancano ormai tre giorni al triplice fischio del mercato invernale e in casa Fiorentina il quadro è quasi completo, ma non... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, se parte Bremer si guarda a Kim: con Spalletti ha già vinto uno scudetto; LA JUVE IN GOL-MERCATO BOLLENTE: ECCO I PRIMI MOVIMENTI.; Milan, offerta per Goretzka: triennale da 5 milioni. Juve pronta al rilancio; Juventus, difesa chiave contro il Milan: strategia e uomini decisivi. Juventus, difesa chiave contro il Milan: strategia e uomini decisiviJuventus, difesa chiave contro il Milan: strategia e uomini decisivi Per uscire con un risultato positivo dalla sfida contro il Milan, la Juventus dovrà puntare su un ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus News | Trafford nome per la porta, la difesa si rinforza con Baidoo (22 aprile 2026)L’obiettivo bianconero è un austriaco classe 2004 che gioca in Francia con il Lens con cui ha raggiunto la finale di coppa nazionale e raggiunto il secondo posto in campionato, il suo nome è Samson ... ilsussidiario.net Da spalla di #Yildiz alla Serie D: “Toccato il punto più basso. #Juve, se potessi tornare indietro…” x.com #DiLivio consiglia la #Juve Le sue parole - facebook.com facebook