Mancano tre giorni alla chiusura del mercato invernale e la Fiorentina lavora per definire gli ultimi dettagli. Rugani potrebbe essere l’alternativa a Dragusin in difesa, mentre le ore si fanno calde per il rinnovo di Fortini. La squadra cerca di chiudere le operazioni prima della fine della sessione.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Mancano ormai tre giorni al triplice fischio del mercato invernale e in casa Fiorentina il quadro è quasi completo, ma non ancora definitivo. L’attesa dei tifosi — e forse anche quella di Paolo Vanoli — si accompagna a una comprensibile tensione: a oggi, infatti, all’appello manca ancora un tassello fondamentale, un difensore centrale. L’altro innesto ipotizzato, quello a metà campo, resta invece sullo sfondo. L’identikit porta a un centrocampista fisico, un giocatore di rottura, ma non si tratta di una priorità assoluta. La Fiorentina interverrà in quella zona solo qualora, nelle ultime ore di trattative, dovesse presentarsi un’occasione particolarmente vantaggiosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Rugani alternativa a Dragusin. Ore calde per Fortini

La Fiorentina prosegue il mercato con diversi movimenti in corso, tra nuovi arrivi e partenze.

Nella settimana cruciale per la Fiorentina, l'attenzione si concentra sul reparto difensivo.

