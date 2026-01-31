Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Rugani alternativa a Dragusin Ore calde per Fortini
Mancano tre giorni alla chiusura del mercato invernale e la Fiorentina lavora per definire gli ultimi dettagli. Rugani potrebbe essere l’alternativa a Dragusin in difesa, mentre le ore si fanno calde per il rinnovo di Fortini. La squadra cerca di chiudere le operazioni prima della fine della sessione.
Firenze, 31 gennaio 2026 – Mancano ormai tre giorni al triplice fischio del mercato invernale e in casa Fiorentina il quadro è quasi completo, ma non ancora definitivo. L’attesa dei tifosi — e forse anche quella di Paolo Vanoli — si accompagna a una comprensibile tensione: a oggi, infatti, all’appello manca ancora un tassello fondamentale, un difensore centrale. L’altro innesto ipotizzato, quello a metà campo, resta invece sullo sfondo. L’identikit porta a un centrocampista fisico, un giocatore di rottura, ma non si tratta di una priorità assoluta. La Fiorentina interverrà in quella zona solo qualora, nelle ultime ore di trattative, dovesse presentarsi un’occasione particolarmente vantaggiosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Fiorentina mercato
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Harrison c'è! Intrigo Fortini, idea Thorstvedt
La Fiorentina prosegue il mercato con diversi movimenti in corso, tra nuovi arrivi e partenze.
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Caccia al difensore. Settimana decisiva per Fortini
Nella settimana cruciale per la Fiorentina, l’attenzione si concentra sul reparto difensivo.
Ultime notizie su Fiorentina mercato
Argomenti discussi: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Occhio a Fortini, la Roma spinge. Voci arabe su Kean; Fiorentina, il colpo di mezzanotte - difensore e mediano, caccia aperta fino a lunedì; Il Cagliari fa il colpo al Franchi e sorprende la Fiorentina: viola di nuovo nei guai; Fiorentina, passo indietro: il Cagliari fa il colpo al Franchi, 2-1.
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Rugani alternativa a Dragusin. Ore calde per FortiniLa Fiorentina prova a cautelarsi con il prestito del giocatore della Juventus, mentre attende la proposta della Roma per il suo giovane esterno ... msn.com
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: Disasi, Walker-Peters e Magassa. Colpi dalla Premier?La Fiorentina guarda alla Premier League per completare il proprio mercato invernale. Oggi le visite mediche di Nicolussi Caviglia con il Parma ... msn.com
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Difensore e mediano, caccia aperta fino a lunedì x.com
TARGET - Solomon alla Fiorentina: chi è il primo colpo viola di Paratici a cura di Alessandro Piacentini #LBDV - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.