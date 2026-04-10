Spalletti rinnova con la Juve | firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercato

Luciano Spalletti ha firmato un rinnovo con la Juventus che lo terrà alla guida della squadra fino al 2028. L’accordo dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, mentre la società pianifica acquisti importanti sul mercato. La squadra si concentra sulla qualificazione alla prossima Champions League, con l’obiettivo di migliorare la rosa in vista delle competizioni future. La decisione di Spalletti arriva in un momento chiave per il club e il suo progetto sportivo.

Luciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione. Oggi dovrebbero arrivare firma e annuncio: grandi programmi sul mercato La corsa per la prossima Champions League monopolizza le attenzioni in casa Juventus, ma il futuro è già d’attualità per i bianconeri. Infatti, si programma la prossima stagione con scelte forti e senza la possibilità di poter più sbagliare per poter crescere e puntare dritti verso lo scudetto. I bianconeri sanno bene di aver commesso diversi errori nel recente passato, a partire dalla guida tecnica. Stavolta, però, si è deciso di puntare sulle certezze, quindi su Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha rinnovato il contratto fino al 2028. 🔗 Leggi su Sportface.it

Juventus-Spalletti, rinnovo totale: firma fino al 2028 e poteri sul mercatoLuciano Spalletti e la Juventus blindano il futuro con un accordo strategico fino al 2028, ponendo fine alle speculazioni sulla guida tecnica...

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Spalletti rinnova con la Juventus, oggi ci sarà l’annuncio ufficiale: pieni poteri per il tecnico bianconero. Dentro al suo nuovo ruoloSpalletti rinnova con la Juventus, oggi ci sarà l'annuncio ufficiale: pieni poteri per il tecnico bianconero. Dentro al suo nuovo ruolo ... calcionews24.com

Spalletti rinnova con la Juventus: ha avuto garanzie su un nuovo mercato di rivoluzioneAvanti insieme. Luciano Spalletti ci mette la firma, è e sarà la guida tecnica della Juventus. Due anni ancora, intanto, perché la. tuttomercatoweb.com

Spalletti rinnova! Ma rileggiamo le parole di Comolli relative ai suoi criteri di selezione degli allenatori: "Nel colloquio dico: ‘Noi lavoriamo così, questi sono i nostri processi, i dati guidano la scelta dei giocatori, i calci piazzati, la prevenzione degli infortuni e mo - facebook.com facebook

Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028. Atteso l’annuncio ufficiale ma accordo completato. @sportmediaset x.com