Napoli doppio colpo dal Galatasaray | Lang può diventare la chiave

Il Napoli sta lavorando con il Galatasaray per pianificare le operazioni di mercato estivo e ha messo nel mirino Noa Lang, l’olandese attualmente in prestito nel club turco. La trattativa tra le due società si concentra sul possibile trasferimento del giocatore, che potrebbe diventare un punto chiave per il futuro del club partenopeo. La situazione resta in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.

Il Napoli prepara il terreno per l’estate con un asse consolidato: il Galatasaray. E la carta da giocare potrebbe essere proprio Noa Lang, l’olandese attualmente in prestito nel club turco. Una mossa che potrebbe spalancare le porte a due obiettivi diversi, entrambi appetibili per rinforzare la rosa partenopea. L’edizione odierna de Il Mattino svela i dettagli di una trattativa che promette di muovere diversi pezzi sulla scacchiera del mercato azzurro. Lang, l’arma tattica per due fronti: l’olandese può essere la contropartita. La relazione tra il Napoli e il Galatasaray è solida, costruita negli anni su transazioni che hanno soddisfatto entrambi i club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, doppio colpo dal Galatasaray: Lang può diventare la chiave Articoli correlati Lang può diventare il nuovo Kvara di Osimhen, per i tifosi del Galatasaray sta già diventando un idoloVoetbalprimeur: nessuno si aspettava si adattasse così rapidamente, sembra giochi al Gala da vent'anni. Leggi anche: Lang chiave del mercato: Galatasaray e Roma in corsa Contenuti e approfondimenti su Napoli doppio colpo dal Galatasaray... Temi più discussi: Scott McTominay torna in gruppo per Napoli-Lecce: fine del calvario e le cifre del rinnovo fino al 2030; Alisson insegue un record storico: nessuno al Napoli ci è mai riuscito; KISS KISS - Napoli su Ndoye e Orsolini, Manna prova il doppio colpo dal Bologna; 10&Lotto: doppio colpo da 100mila euro realizzato in Puglia e Campania. Napoli, pausa meritata dopo il doppio colpo: Conte concede tre giorni di respiro e prepara il LecceLa vera notizia, però, riguarda l’infermeria. Per Conte si intravede finalmente la possibilità di recuperare pedine importanti del centrocampo. gonfialarete.com Retroscena Theo, Kiss Kiss: Il Napoli l’aveva preso dal Real! Saltò tutto per la moglieIl Napoli nel 2019 aveva chiuso un doppio colpo dal Real Madrid. Alla fine, saltarono entrambe le operazioni per motivi diversi. Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Mag ... msn.com Morte Domenico, procura: chiesta misura interdittiva per 2 medici #napoli x.com Vi vogliamo ds per un giorno: diteci chi prendereste per il Napoli in estate #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook