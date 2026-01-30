Jovanotti nominato commendatore | Una grande emozione sono felice orgoglioso e grato
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto la nomina a commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’artista si dice molto emozionato e felice per questo riconoscimento. “Sono orgoglioso e grato”, ha affermato. La notizia ha fatto il giro del mondo della musica italiana, e lui ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il percorso.
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A comunicare il ricevimento dell’onoreficenza è stato lo stesso rapper con un video diffuso sui suoi canali social. “Commendatore Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti!!! un grande onore – ha scritto Jovanotti -. Una grande emozione, sono felice, orgoglioso e grato. Lo dedico alle mie ragazze, alla memoria dei miei genitori, alla mia famiglia, al mio paese e a voi che siete la mia gente e avete reso possibile ciò che sembra impossibile. La mia passione mi ha regalato cose meravigliose, questa non me l’aspettavo prorio, e mi emoziona molto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
