Jovanotti si riprende la sua Roma | Non l' ho resa un marchio come Venditti ma qui sono fiorito

Jovanotti tornerà ufficialmente a Roma a settembre, quando riceverà la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento della città. In passato, ha dichiarato di non aver trasformato la sua musica in un marchio come altri artisti, ma di aver trovato la propria strada nella capitale. La cerimonia si svolgerà prossimamente, in occasione di un evento ufficiale. Il cantante ha più volte sottolineato il suo legame con la città e i momenti di crescita artistica vissuti lì.

Il ritorno a casa, quello ufficiale, avverrà a settembre. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, riceverà la Lupa Capitolina, il riconoscimento più alto che Roma riserva alle sue personalità più illustri. L'annuncio è arrivato questa mattina direttamente dal sindaco, durante la presentazione del.🔗 Leggi su Romatoday.it

Jovanotti oggi a Roma

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