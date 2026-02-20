Gerard Martin accostato al Milan la sua risposta | Sono felice qui non ho intenzione di andare via

Gerard Martin, difensore del Barcellona, è stato accostato al Milan in diverse speculazioni di mercato. La sua risposta è stata chiara: “Sono felice qui, non ho intenzione di andare via”. Il calciatore ha aggiunto di sentirsi parte integrante della squadra catalana e di voler continuare a contribuire alla stagione. Le sue parole hanno chiarito il suo orientamento, anche se il mercato rimane aperto. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli appassionati.

Il Milan di Massimiliano Allegri è in piena lotta Scudetto e tra pochi giorni tornerà in campo per affrontare il Parma di Carlos Cuesta. Intanto, la dirigenza rossonera continua a lavorare e programmare al meglio la prossima stagione. Sono già diverse le voci di calciomercato sui calciatori che il Milan starebbe seguendo in vista della prossima stagione. Una delle ultime indiscrezioni riguarda il difensore del Barcellona Gerard Martin. Il classe 2002 blaugrana è stato accostato nei giorni scorsi al club rossonero, ma la sua volontà è chiara. Durante l'ultimo appuntamento con il programma catalano 'Fanzone', in onda sulla rete 3Cat, il difensore ha spento qualsiasi voce su una sua possibile partenza da Barcellona direzione Milano. Il difensore del Barcellona Gerard Martin ha smentito le voci che lo vorrebbero in partenza per il Milan la prossima estate. "È quello che dicono da quelle parti. Io non ho ricevuto alcuna offerta" ha dichiarato il difensore spagnolo.