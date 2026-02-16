Jovanotti raddoppia al Circo Massimo Apre oggi una seconda data di Jova al Massimo il 13 settembre 2026

Jovanotti ha annunciato una seconda data al Circo Massimo il 13 settembre 2026, dopo aver esaurito i biglietti per il primo concerto. La decisione arriva in risposta all’enorme richiesta dei fan, che hanno riempito la prima data in poche ore. La sua presenza al grande spazio all’aperto di Roma si conferma come uno degli eventi più attesi dell’anno. L’artista torna al punto di partenza, dove aveva già portato il suo concerto “L’Arca di Loré”, questa volta con due serate che chiudono l’edizione speciale del Jova Summer Party. Intanto, gli appassionati di musica elettronica attendono con trepidazione i dj

Jova al Massimo. E poi ancora al Massimo Dopo il sold out del primo appuntamento Jovanotti raddoppia al Circo Massimo Apre oggi una seconda data: 13 settembre A pochi giorni dal compleanno più tondo, Jova torna dove tutto è nato con due concerti al Circo Massimo che chiudono L'Arca di Loré – Jova Summer Party Dopo Gabry Ponte a Olbia confermati anche i due super dj set di Roma il 12 settembre Benny Benassi Il 13 settembre Afrojack L'Arca di Loré arriva a Roma con JOVA AL MASSIMO, al Circo Massimo. Talmente al Massimo che una sera non basta: a otto mesi di distanza la prima data è sold out e apre una seconda data il 13 settembre.