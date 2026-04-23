Jovanotti e Gualtieri suonano insieme in Campidoglio l' annuncio | a settembre la consegna della lupa Capitolina

In una cerimonia che si è svolta nel cuore del Campidoglio, due figure note del panorama musicale e politico si sono esibite insieme. L'evento ha annunciato che a settembre verrà consegnata la Lupa capitolina, la maggiore onorificenza della città. La cerimonia ha coinvolto artisti e rappresentanti istituzionali, portando attenzione sulla consegna del riconoscimento e sulla presenza di queste personalità.

A settembre Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, riceverà la Lupa capitolina, massima onorificenza della città di Roma. Ad annunciarlo, durante la presentazione del “Jova Giro” - nella sala delle bandiere del Campidoglio -, il sindaco Roberto Gualtieri.“Siamo onorati che Lorenzo abbia scelto il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Gualtieri, 'daremo a Jovanotti la Lupa Capitolina'"Siamo felici di essere qui con Lorenzo, siamo onorati che abbia scelto il Campidoglio per presentare il Jovagiro che partirà e si concluderà a Roma,... Stadio della Roma a Pietra, ok definitivo dell’Assemblea Capitolina. Gualtieri: “Ottimo affare per la città”Il Campidoglio ha approvato il progetto presentato dalla Roma per il nuovo stadio di Pietralata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Jovanotti e Gualtieri suonano insieme in Campidoglio, l'annuncio: a settembre la consegna della lupa CapitolinaIl prestigioso riconoscimento verrà consegnato nell'anno del suo sessantesimo compleanno. Lorenzo Cherubini: Io e il sindaco siamo nati nello stesso anno, condividiamo la passione per la musica, poi ... romatoday.it Roma, Gualtieri: sul palco con Jovanotti a Roma? Sarebbe un onoreRoma, 23 apr. (askanews) – Salire sul palco di Jovanotti a settembre? Sarebbe un onore. È stato bellissimo nel mio studio, abbiamo suonato e cantato un po’ insieme. Condividiamo la passione per la mu ... askanews.it