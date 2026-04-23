Il sindaco ha annunciato che verrà consegnata a Jovanotti la Lupa Capitolina, un riconoscimento simbolico della città. La cerimonia si svolgerà nel Campidoglio, in occasione della presentazione del tour Jovagiro, che avrà due tappe a Roma, con concerti al Circo Massimo. L'evento vedrà la partecipazione dell'artista e coinvolgerà musica e arte in due serate.

"Siamo felici di essere qui con Lorenzo, siamo onorati che abbia scelto il Campidoglio per presentare il Jovagiro che partirà e si concluderà a Roma, con due serate al Circo Massimo che saranno di musica e arte. Jovanotti è un artista straordinario, che a Roma ha fatto concerti memorabili". Lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della presentazione al Campidoglio del Jovagiro, che parte il 9 agosto dal Circo Massimo, annunciando che a settembre a Lorenzo Cherubini sarà donata la Lupa capitolina, massima onorificenza della Capitale. "È uno dei più grandi artisti italiani del nostro secolo, sforna capolavori a ripetizione -...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gualtieri, 'daremo a Jovanotti la Lupa Capitolina'

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