Elettrosmog la proposta che arriva da Ostia | serve una mappa interattiva degli antennoni

A Ostia, il consiglio comunale ha approvato una proposta per creare una mappa interattiva degli antennoni e una piattaforma unica per monitorare le stazioni radio base in tutti i municipi. La richiesta è stata inviata al presidente Falconi, con l’obiettivo di avere uno strumento condiviso per visualizzare e gestire le fonti di elettrosmog nella zona.

La richiesta che arriva dal parlamentino di Ostia per facilitare l'accesso alle informazioni che riguardano nuovi e vecchi impianti di telefonia mobilia Una piattaforma unica, per tutti i municipi, e una mappa delle stazioni radio base. Sono queste le richieste che il parlamentino di via della Stazione Vecchia ha recapitato all'indirizzo del presidente Falconi. Il minisindaco di Ostia dovrà chiedere, al Campidoglio, di provvedere così da garantire "più trasparenza, chiarezza e strumenti a disposizione dei cittadini". Il provvedimento, presentato dal M5s in accordo con i gruppi della maggioranza municipale, "nasce da un'esigenza reale:...