Dominik Paris | La pista non è ancora in condizioni perfette ma io mi sento già pronto per sabato

Dominik Paris si dice pronto per la discesa di sabato a Bormio. Anche se la pista non è ancora al massimo, il campione azzurro si sente in forma. Ieri, ha chiuso quinto nella prova cronometrata, ma potrebbe risalire ancora una posizione: Alexis Monney, quarto, ha saltato una porta. La sfida per i Giochi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo.

Dominik Paris chiude quinto, ma teoricamente scala una posizione, dato che l’elvetico Alexis Monney, quarto, salta una porta, a Bormio, sede della prima prova cronometrata della discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro, ai microfoni federali, non è pienamente soddisfatto della pista, mostrandosi però fiducioso che le condizioni possano migliorare in vista della gara: “ È sempre bello essere qui sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara “. Un elemento su tutti non ha convinto Paris, il quale però è già proiettato verso la gara più importante del quadriennio: “ Le condizioni cambiano lungo il tracciato, ma è stato importante fare questa prima prova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dominik Paris: “La pista non è ancora in condizioni perfette, ma io mi sento già pronto per sabato” Approfondimenti su Dominik Paris Mauro Corona sul fine vita: «Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me. Ho già tutto il piano pronto» Mauro Corona esprime la sua posizione sul fine vita, affermando di aver già predisposto un piano personale nel caso si trovasse in condizioni non più accettabili. Dominik Paris ottimista: “Non sono lontanissimo, abbastanza bene su una pista ostica” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Dominik Paris Argomenti discussi: Coppa del Mondo: Dominik Paris chiude al secondo posto la discesa libera di Crans-Montana; Discesa Crans Montana: grande Italia, Paris 2°. Brillano anche Alliod, Schieder e Casse; Dominik Paris: Mi ricarico per le Olimpiadi. Sulla Stelvio scendo senza pensieri; Dominik Paris secondo in Coppa del Mondo a Crans Montana. Dominik Paris: La pista non è ancora in condizioni perfette, ma io mi sento già pronto per sabatoDominik Paris chiude quinto, ma teoricamente scala una posizione, dato che l'elvetico Alexis Monney, quarto, salta una porta, a Bormio, sede della prima ... oasport.it Sci, Bormio: prova discesa tra meteo incerto e azzurri in pistaIn pista per l'Italia scenderanno quattro atleti: il veterano Dominik Paris, noto per le sue vittorie sulla Stelvio; il giovane emergente Giovanni Franzoni, reduce da successi in SuperG e discesa; ... it.blastingnews.com QUALCUNO È IN FORMA E quel qualcuno si chiama: FRANZONI! Giovanni fa il secondo miglior tempo nella prima cronometrata di libera a Bormio! Lo segue Dominik Paris al quinto posto! I motori pre #MilanoCortina2026 sono accesiiiii #ItaliaTe - facebook.com facebook QUALCUNO È IN FORMA E quel qualcuno si chiama: FRANZONI! Giovanni fa il secondo miglior tempo nella prima cronometrata di libera a Bormio! Lo segue Dominik Paris al quinto posto! I motori pre #MilanoCortina2026 sono accesiiiii #ItaliaTe x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.