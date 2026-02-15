Yamaha pronto a ingaggiare Jorge Martin per MotoGP ma c’è una sorpresa

Yamaha sta considerando di ingaggiare Jorge Martin per la MotoGP del 2027, ma una sorpresa potrebbe cambiare i piani. La casa giapponese sta valutando l’eventualità di offrire al pilota spagnolo un contratto a lungo termine, puntando sulla sua velocità e determinazione. Tuttavia, si dice che alcuni dettagli dell’accordo siano ancora in discussione, e che Martin abbia espresso interesse anche per altre opzioni. La trattativa si concentra sulle condizioni economiche e sul ruolo che il pilota potrebbe avere nel team.

Jorge Martin: Possibile Trasferimento a Yamaha nel 2027 Jorge Martin è al centro di spekulazioni riguardanti un possibile trasferimento in Yamaha per la stagione 2027 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha vissuto un anno difficile nel 2025, segnato da infortuni che lo hanno limitato a solo sette gare. Martin, che si era unito all'Aprilia dopo aver lasciato la Ducati, ha perso un'opportunità di partecipare a un team ufficiale vincendo il titolo con il Pramac. Questa situazione complicata ha spinto i media a speculare su un nuovo cambio di squadra per il pilota 28enne. MotoGP, Jorge Martin vicino all'accordo con la Yamaha? L'indiscrezione dalla Spagna La MotoGP si infiamma ancora una volta. Jorge Martin svela la possibile lineup Yamaha per il 2027: cosa pensano i fan MotoGP. Jorge Martin ha pubblicamente condiviso la sua idea sulla formazione Yamaha per il 2027, suscitando immediatamente reazioni tra gli appassionati di MotoGP. Anche Jorge Martin si è divertito a comporre la griglia 2027 della MotoGP ma lancia un segnale : niente Aprilia per lui, ma Yamaha al fianco di Bagnaia, "seguendo i rumor"