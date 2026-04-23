Jodar super punto con De Jong ed esultanza alla Bellingham a Madrid

Da gazzetta.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Masters 1000 di Madrid, Rafael Jodar ha affrontato Jesper de Jong nel primo turno, vincendo in tre set con i punteggi di 2-6, 7-5 e 6-4. Il 19enne spagnolo ha festeggiato con un’esultanza a braccia larghe, paragonabile a quella di Jude Bellingham. Con l’assenza di Alcaraz per infortunio, Jodar si sta mettendo in evidenza come rappresentante del tennis spagnolo in questa competizione.

Con Alcaraz assente per infortunio, a tenere alta la bandiera spagnola al Masters 1000 di Madrid ci sta provando Rafael Jodar: il 19enne ha brillato nel primo turno contro Jesper de Jong (sconfitto in tre set 2-6 7-5 6-4) ed esultato a braccia larghe come Jude Bellingham. Jodar, infatti, è tifoso del Real Madrid e sugli spalti c'era proprio il calciatore inglese. Recentemente il tennista è stato paragonato a Jannik Sinner da Arthur Fils: "Colpisce molto forte da fondocampo da entrambi i lati e cerca spesso il lungolinea", ha spiegato il francese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Jodar, super punto con De Jong ed esultanza alla Bellingham a Madrid

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