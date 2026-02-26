De Jong ko per infortunio muscolare | salta il big match con l' Atletico Madrid

Il centrocampista del Barcellona ha subito un infortunio muscolare e dovrà saltare la prossima partita, che si preannuncia molto importante. La squadra deve fare a meno di uno dei suoi elementi più utilizzati in mezzo al campo, mettendo a rischio la strategia per l'incontro con l'Atletico Madrid. La situazione richiede ora rapide valutazioni e adattamenti da parte dello staff tecnico.

Il Barcellona si trova a fronteggiare un problema fisico pesante che coinvolge una figura chiave della mediana: Frenkie de Jong. L’episodio interrompe una fase cruciale della stagione e richiede una revisione immediata delle scelte di centrocampo da parte di Hans-Dieter Flick, allenatore dei blaugrana, per mantenere equilibrio e controllo del gioco. Gli esami strumentali hanno evidenziato uno strappo muscolare che costringerà de Jong a un periodo di stop nelle prossime settimane. La conferma arriva dallo staff medico del club, che monitora la situazione giorno per giorno. Come conseguenza, la squadra perderà uno dei riferimenti per gestione del possesso e dinamismo in mezzo al campo, in una fase di campionato particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

