tutte le richieste di lavoro su manfredonia e dintorni come partecipare al manfredonia job day

Nel comune di Manfredonia si stanno raccogliendo domande per partecipare al Manfredonia Job Day, un evento organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro per l’impiego locale e ARPAL Puglia. L’iniziativa vede il coinvolgimento dei partner del progetto “Fare Orientamento”, inserito nel programma “Punti Cardinali” della Regione Puglia. Le richieste di partecipazione sono aperte a chi cerca lavoro nella zona e nei dintorni.

Incontro tra domanda e offerta di lavoro tra cittadini e imprese del territorio. Sono attivi anche i desk per l'iscrizione alle liste di disponibilità ARPAL Puglia per specifici profili dei settori della ristorazione, dell'edilizia, dell'agricoltura e dei servizi sanitari. Partecipa inviando il tuo CV aggiornato a [email protected] oppure presentati il giorno dell'evento con il tuo CV aggiornato a partire dalle ore 9:30. Se sei residente o domiciliato fuori regione e vuoi sostenere un colloquio online, scrivi a [email protected]. Sarai ricontattato dopo l'evento....🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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