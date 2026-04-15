Job Village a Taranto studenti e imprese si incontrano | successo per l’edizione 2026

A Taranto si è conclusa con successo l’edizione 2026 di Job Village, l’evento che ha visto la partecipazione di studenti e imprese locali. La manifestazione si è svolta nel centro della città, offrendo spazi di confronto e opportunità di incontro tra giovani in cerca di lavoro e aziende presenti sul territorio. Durante l’evento, sono stati organizzati incontri, stand informativi e colloqui di orientamento, contribuendo a rafforzare il ruolo di Taranto come punto di riferimento nel settore dell’orientamento professionale.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si conferma punto di riferimento per l’orientamento al lavoro e alla formazione con la seconda edizione di “Incontra il tuo futuro – Job Village”, che il 13 e 14 aprile ha animato gli spazi del centro commerciale Porte dello Jonio, trasformandoli in un hub dedicato alle opportunità professionali e accademiche. L’iniziativa, promossa da Porte dello Jonio insieme a Confindustria Taranto, ITS Academy Mobilità, Fondazione Taranto 25 e Ki.Fra Comunicazione e eventi, ha coinvolto una rete istituzionale ampia, sostenuta dai patrocini di enti locali e nazionali. L’obiettivo è stato quello di offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro e nelle scelte formative, mettendoli in contatto diretto con università, enti di formazione e istituzioni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Job Village, a Taranto studenti e imprese si incontrano: successo per l’edizione 2026 Trofeo Taras 2026, successo per la prima edizione della vela d’altura a TarantoTarantini Time QuotidianoSi è conclusa tra gli applausi e la soddisfazione degli equipaggi la prima edizione del Trofeo Taras 2026, la nuova... Dalle aule al lavoro: studenti e universitari incontrano le imprese del turismoLa giornata, viene comunicato, “nasce per offrire ai partecipanti occasioni di confronto diretto con aziende, enti di formazione e organizzazioni che...