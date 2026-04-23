Ieri a Manfredonia si è tenuto il Job Day presso la Biblioteca Comunale di Palazzo dei Celestini, un evento al quale hanno partecipato diverse aziende e persone in cerca di lavoro. Le scuole della zona hanno preso parte alla giornata, che ha visto incontri tra rappresentanti delle imprese e i candidati. L'iniziativa ha coinvolto anche studenti e insegnanti, offrendo spazi di confronto e presentazione di opportunità professionali.

Il Job Day che si è svolto ieri presso la Biblioteca Comunale di Palazzo dei Celestini non è stato solo un momento di incontro tra imprese, candidate e candidati. È stato, soprattutto, un segnale chiaro: senza una connessione reale tra scuola e mondo del lavoro, non può esserci sviluppo duraturo. La presenza attiva delle studentesse e studenti degli istituti superiori cittadini – IISS “Toniolo”, Liceo “Galilei-Moro” e I.P.E.O.A. “M. Lecce” – racconta di una comunità che inizia a costruire una cultura d’impresa già tra i banchi di scuola, avvicinando le giovani generazioni alle opportunità, ai percorsi e alle competenze richieste. Non si tratta solo di “trovare lavoro”, ma di creare consapevolezza, orientamento e prospettiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Job Day a Manfredonia con la partecipazione delle scuole

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