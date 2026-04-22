Jesi ricorda Luca Attanasio | un uomo giusto in attesa di giustizia

A cinque anni dall’uccisione dell’ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, la città di Jesi organizza un evento pubblico per ricordare Luca Attanasio. La cerimonia si svolgerà nel centro cittadino e vedrà la partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali e familiari. L’incontro vuole essere un momento di riflessione sulla sua figura e sulla richiesta di giustizia per quell’episodio avvenuto nel 2021.

Jesi (Ancona), 22 aprile 2026 - A cinque anni dal brutale assassinio nella Repubblica Democratica del Congo, la città di Jesi torna a onorare la memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio con un incontro pubblico carico di significato. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo, alle ore 17:30, presso il Palazzo dei Convegni, un luogo scelto per favorire il dialogo e la riflessione collettiva su una delle pagine più drammatiche e ancora oscure della recente storia diplomatica italiana. L’iniziativa, promossa dal Comune di Jesi e dalla Consulta per la Pace nell’ambito del progetto "Jesi Educa", vedrà il ritorno in città dei genitori del diplomatico, la cui testimonianza aveva già profondamente scosso e commosso la comunità jesina nel 2024.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi ricorda Luca Attanasio: "un uomo giusto in attesa di giustizia" Notizie correlate Leggi anche: Luca Attanasio e il suo esempio nelle parole dei genitori: “Nostro figlio, un uomo di pace. Il coraggio dei sogni” Leggi anche: Fontana ricorda l'omicidio di Attanasio Aggiornamenti e contenuti dedicati Jesi ricorda Luca Attanasio: un uomo giusto in attesa di giustiziaA cinque anni dal tragico agguato in Congo, lunedì a Palazzo dei Convegni un incontro pubblico con i familiari, legali ed esperti per fare luce sui lati oscuri della vicenda e chiedere verità sulle re ... ilrestodelcarlino.it Jesi ricorda Luca Attanasio, Uomo giusto in attesa giustiziaCon lo striscione Luca Attanasio: uomo giusto in attesa di giustizia!, affisso sul balcone del palazzo municipale di Jesi, il Comune della città marchigiana accende un faro sulla vicenda del giovane ... ansa.it