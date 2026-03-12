Taranto ospita il 1° Memorial Luca Attanasio | sport e memoria per i più piccoli

A Taranto si svolge il primo Memorial Luca Attanasio, una giornata dedicata allo sport e alla memoria dell’ambasciatore italiano ucciso nel 2021 nella Repubblica Democratica del Congo. L’evento coinvolge i più giovani e si tiene sabato 15 marzo. La manifestazione si svolge presso strutture sportive locali e include diverse attività rivolte ai bambini e ragazzi della zona.

Tarantini Time Quotidiano Sabato 15 marzo Taranto ospiterà il 1° Memorial Luca Attanasio, una giornata di sport dedicata alla memoria dell'ambasciatore italiano ucciso nel 2021 nella Repubblica Democratica del Congo. L'iniziativa prevede un allenamento congiunto tra rappresentative di bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Protagonisti della manifestazione saranno i giovani atleti delle categorie Aquilotti e Gazzelle, coinvolti in una giornata pensata per promuovere i valori dello sport, della condivisione e del rispetto reciproco. L'evento nasce con l'obiettivo di unire il momento sportivo al ricordo di una figura che ha rappresentato un esempio di servizio allo Stato, impegno civile e attenzione verso gli altri.