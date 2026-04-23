Jerez dirà la verità | Aprilia vuole confermarsi regina Ducati cerca la scossa

Il Gran Premio di Spagna si svolgerà a Jerez de la Frontera domenica 26 aprile, con la gara sprint prevista il giorno precedente. La corsa si inserisce in una fase cruciale del campionato di MotoGP, con Aprilia che punta a confermarsi in testa e Ducati che cerca di reagire dopo le prime gare. Le prove ufficiali e le qualifiche si sono svolte nelle ultime ore, definendo le posizioni di partenza.

Il GP di Spagna, in programma domenica 26 aprile a Jerez de la Frontera con Sprint sabato 25, arriva in un momento delicatissimo della stagione di MotoGP. Il Mondiale riparte infatti dopo un mese di pausa forzata, provata dalla guerra in medio Oriente che ha spinto al rinvio del GP del Qatar, inizialmente previsto per il 12 aprile. Ecco perché Jerez non sarà una tappa qualunque: sarà il primo vero banco di prova per capire se gli equilibri emersi a inizio campionato siano reali o soltanto provvisori. Fin qui il dato più forte è uno: nelle gare della domenica ha comandato Aprilia. La casa di Noale ha vinto tutti e tre i Gran Premi disputati e ha portato due moto sul podio in ciascuno dei tre appuntamenti corsi finora, cambiando completamente lo spartito rispetto al recente passato dominato da Ducati.🔗 Leggi su Sportface.it

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