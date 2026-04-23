Jerago la corsa per la vita | sport e ricerca contro le leucemie
? Cosa sapere Jerago con Orago ospita il 10 maggio la nona edizione della corsa Insieme ad Andrea.. I fondi raccolti finanziano la ricerca sulle leucemie infantili presso l'Ospedale Maria Letizia Verga.. Domenica 10 maggio a Jerago con Orago la comunità si riunirà per la nona edizione di una manifestazione che trasforma il ricordo del piccolo Andrea in un sostegno concreto alla ricerca scientifica contro le leucemie infantili. L’iniziativa, denominata Una corsa per Andrea, una corsa per la vita, è promossa dall’associazione Insieme ad Andrea si può ETS. L’evento nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a finanziare progetti di studio medici per i bambini affetti da queste patologie.🔗 Leggi su Ameve.eu
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