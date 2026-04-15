Leucemie dei bambini così la cellula malata si nasconde | ricerca italiana apre la strada a cure future

Un recente studio italiano ha approfondito come le cellule malate responsabili delle leucemie infantili possano nascondersi nel corpo. La ricerca si concentra sui meccanismi di evasione delle cellule tumorali, un passo importante per comprendere meglio la diffusione e la resistenza di queste malattie nei bambini. Tuttavia, i risultati attuali sono ancora preliminari e richiedono ulteriori sviluppi prima di poter arrivare a trattamenti concreti.

Siamo nel mondo dell’invisibile. Ed occorre ancora tempo prima che questo studio conduca a realtà pratiche nella terapia dei tumori infantili del sangue. Ma, come spesso accade per la scienza, da una ricerca di base si aprono nuove vie per affrontare queste malattie andando ad attaccare specifiche cellule prima che queste evolvano in leucemia conclamata o magari inducano una ripresa della malattia dopo le cure, ovvero recidive. Ad aprire questa via sono i risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Cell Death Discovery, di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori di Fondazione Tettamanti e Università di Milano-Bicocca, con la collaborazione dell’Università di Padova.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Leucemie dei bambini, così la cellula malata si nasconde: ricerca italiana apre la strada a cure future Notizie correlate L’asilo nido cambia il microbioma dei bambini: la ricerca italiana dimostra che i compagni di gioco trasmettono più batteri della famiglia in soli quattro mesiL’Università di Trento ha condotto una ricerca che analizza lo scambio di batteri intestinali tra i bambini all’asilo nido. Famiglia nel bosco, per i bambini si apre la strada dell’adozione. In arrivo a L’Aquila gli ispettori del Ministero della GiustiziaIl caso della famiglia nel bosco torna al centro del dibattito politico e giudiziario italiano con l’arrivo imminente degli ispettori del Ministero... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Due farmaci, una nuova possibilità sperimentale per la cura di un tumore del sangue; LEUCEMIA INFANTILE: SVELATO IL MECCANISMO CHE PERMETTE ALLE CELLULE DI SOPRAVVIVERE PER ANNI PRIMA DI TRASFORMARSI IN TUMORE. Leucemie dei bambini, così la cellula malata si nasconde: ricerca italiana apre la strada a cure futureSiamo nel mondo dell’invisibile. Ed occorre ancora tempo prima che questo studio conduca a realtà pratiche nella terapia dei tumori infantili del sangue. Ma, come spesso accade per la scienza, da una ... dilei.it Leucemia nei bambini, così le cellule malate si nascondono per anniSvelato il meccanismo che rende invisibili le cellule pre-leucemiche. Possibili nuove terapie per eliminarle prima che diventino tumore ... ilsole24ore.com Allarme dipendenze tra i giovani e progressi nelle cure delle leucemie: il nuovo inserto Salute de L’Unione Sarda. - facebook.com facebook Tumori che in passato erano sentenze e ora sono curabili. Leucemie infantili: si è passati dal 5 al 92% di guarigioni. Cancro alla mammella con HER2+ dal 25 a oltre il 90%. Leucemia mieloide cronica dal 22 al 87%. Le sentenze di oggi saranno le cure di do x.com