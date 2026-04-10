Oggi si celebra la giornata del Made in Italy, con un focus particolare sulle terme come esempio di tradizione radicata nel tempo e di innovazione portata dai giovani. Le sorgenti termali, attive da secoli, sono al centro di iniziative che coinvolgono nuove generazioni, chiamate a contribuire a un settore che unisce storia e prospettive future. L’attenzione si rivolge a progetti e modelli che integrano il patrimonio naturale con idee innovative.

Mettere insieme una sorgente termale che scorre da millenni e una nuova generazione chiamata a riscriverne il futuro potrebbe sembrare un esercizio retorico. In realtà è esattamente il punto in cui oggi si gioca la partita più interessante del Made in Italy: non nella celebrazione, ma nella sua capacità di restare vivo, attraversando il tempo senza diventare mai un oggetto da museo. È dentro questa tensione – tra ciò che resiste e ciò che cambia – che si inserisce la Giornata Nazionale del Made in Italy del 15 aprile. E non è un caso che a raccontarla siano due luoghi che del tempo hanno fatto la propria materia: Terme di Saturnia e Terme di Chianciano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giornata del Made in Italy: dalle terme il modello che unisce tradizione, giovani e futuro

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In occasione della Giornata del Made in Italy e nell’ambito dei progetti di UNINTRAPRENDENZA, UNINT Fashion makers organizza l’evento “Il Valore del Made in Italy” che si terrà il 15 aprile alle ore 15:30 in aula magna e in live streaming. Scopri di più: unint x.com