Dr Martens | il nuovo Lowell unisce tradizione e design

Dr. Martens lancia la collezione PrimaveraEstate con il modello Lowell, una scarpa che combina tecniche di produzione tradizionali con uno stile contemporaneo. La linea si concentra sulla reinterpretazione di un classico, mantenendo intatti i dettagli artigianali e introducendo elementi di design aggiornati. La collezione sarà disponibile nei negozi e online a partire dalla prossima stagione.

Dr. Martens presenta la nuova collezione PrimaveraEstate centrata sul modello Lowell, un prodotto che fonde tradizione artigianale e design moderno. Il lancio si colloca nel contesto di una campagna che mette in luce progetti creativi da Londra e Milano. La scarpa nasce come tributo alla lavorazione della pelle, elemento fondante dell’identità del marchio. Per la stagione corrente, il modello si rinnova con varianti cromatiche specifiche: rosso ciliegia in pelle Orleans, versione Lacquered e Milled Nubuck rosa. Ogni finitura offre una diversa esperienza tattile ed estetica, dalla cera che evolve col tempo al velluto morbido. L’estetica workwear rimane il pilastro visivo, confermata da dettagli come le cuciture a vista, il passante posteriore e il colletto imbottito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dr. Martens: il nuovo Lowell unisce tradizione e design Articoli correlati Leggi anche: Lowell di Dr. Martens: la scarpa che unisce heritage e innovazione Leggi anche: Anno del Cavallo 2026: Dr. Martens in edizione limitata 20260212 Dr Martens Lowell Moc Toe Olive Contenuti utili per approfondire Dr Martens il nuovo Lowell unisce... Discussioni sull' argomento Le star della musica coreana conquistate dal brand cesenate alla Milano Fashion Week; Supreme e MM6 lanciano una nuova collaborazione streetwear; Pierpaolo Piccioli lancia le Radar Sneakers per Balenciaga.; Lowell di Dr. Martens: la scarpa che unisce heritage e innovazione. Dr. Martens, ex presidente Americas di Levi’s compra 96mila azioniDr Martens ha reso noto che Robert Hanson, entrato nel board a marzo come independent non-executive director ed ex presidente Americas di Levi’s, ha acquistato 96mila azioni per oltre 75mila sterline ... milanofinanza.it Only Shopping. . SigmaMusicArt · Inspiring Story. Nuovo Action Find! Questo spray rende impermeabili le scarpe! Il prezzo è davvero mini, e il risultato è fantastico! L’ho spruzzato anche sulle mie Dr. Martens. Fantastico! #actionfind #action #actionhack - facebook.com facebook