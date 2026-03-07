Jasmine Paolini ha superato il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells, in California. La giocatrice italiana ha commentato di aver vinto il match difficile perché all’inizio ha fatto fatica a muoversi e si è sciolta nel corso della partita. Nonostante non abbia brillato, è riuscita comunque a portare a casa la vittoria.

Jasmine Paolini, non brilla, ma supera comunque il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). La tennista toscana nel suo match inaugurale nel “Tennis Paradise” ha dovuto rimontare un set contro l’austriaca Anastasia Potapova, vincendo poi con il punteggio di 6-7 6-2 6-3 dopo 2 ore e 30 di gioco. Nel prossimo turno, ovvero i sedicesimi di finale, ci sarà l’australiana Ajla Tomljanovic sulla strada dell’azzurra. Al termine del suo match Jasmine Paolini ha analizzato quanto avvenuto in campo nella consueta conferenza stampa: “Ho iniziato a spingere un po’ di più, a lasciarmi un po’ più andare, però non era un primo turno proprio facile secondo me. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini soddisfatta: “Match difficile vinto perchè mi sono sciolta, ho fatto fatica a muovermi all’inizio”

“Mi sono tolta 5 anni d’età perché me l’hanno suggerito. Dicevano che dopo i 40 per un’attrice è difficile lavorare. Ora ne ho quasi 76 e non ho mai lavorato tanto”: parla Anna GalienaL'attrice si è raccontata in una intervista al Corriere, a cominciare dal suo percorso di studio: "L'Actors Studio? In tanti dicono d’averlo...

"Ho il pranzo sullo stomaco, non riesco a muovermi": Paolini si arrende a Jovic e al mal di panciaIva Jovic e il pranzo sono risultati particolarmente indigesti a Jasmine Paolini che lascia il tabellone di singolare all’Australian Open e resta in...

Jasmine Paolini outlast Belinda Bencic after 3 hours 22 minutes #NingboOpen #Wta #JasminePaolini

Contenuti utili per approfondire Jasmine Paolini.

Temi più discussi: Jasmine Paolini soddisfatta: Match difficile vinto perchè mi sono sciolta, ho fatto fatica a muovermi all’inizio; Merida su SuperTennis: Paolini rimonta Boulter ed è in semifinale; Paolini amara: Meglio star lontana dai social, ci sono cose che possono far male; Cobolli, la finale ad Acapulco vale il best ranking: se vince entra in top 15. Paolini in semifinale a Merida.

WTA Indian Wells, Paolini: Fondamentale andare in campo sereni e positiviTennis - Interviste | Non era un turno facile - ha detto Paolini - sono contenta di come l'ho girata. Una voce fuori dal coro: A me queste palle piacciono ... ubitennis.com

Jasmine Paolini rischia con la naturalizzata Anastasia Potapova, poi rimonta e accede al 3° turno a Indian WellsJasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l'azzurra, ... oasport.it

# ***La misura di una rimonta*** *Ci sono partite che non servono a definire una stagione, ma aiutano a capire in che modo una giocatrice sta dentro la propria stagione. La vittoria di Jasmine Paolini contro Anastasia Potapova a Indian Wells appartiene a que - facebook.com facebook

Ai microfoni di Sky Sport, Jasmine Paolini ha spiegato che il suo primo obiettivo è ritrovare la serenità, anche scegliendo di tenersi lontana dai social: "In questo momento sto evitando i social media, alcuni commenti possono ferire e farti stare male. Non tutti si x.com