Jannik Sinner ha vinto contro Alexander Zverev con un punteggio di 6-1, 6-4, qualificandosi così ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma domenica 12 aprile. Dopo la partita, il tennista italiano ha commentato la tattica adottata, definendola “perfetta” e “parte positiva”, e ha dichiarato di studiare i video delle smorzate di Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4 e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00) sulla terra rossa di Montecarlo. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, in un nuovo atto della grande rivalità tra i due dominatori del panorama internazionale e che metterà in palio anche lo status di numero 1 del mondo. Il 24enne, reduce dai trionfi ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa e si è soffermato sulle sue scelta in merito al servire o al ricevere dopo il sorteggio: “ Dipende da come mi sento in quella giornata, dipende un po’ anche da dove è il sole.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner sorride: “Tattica perfetta, parte positiva”. E sulle smorzate di Alcaraz: “Guardo i video…”

Jannik Sinner si testa con Valentin Vascherot in allenamento: colpi potenti e smorzate sopraffine per l’azzurroJannik Sinner esordirà martedì 7 o mercoledì aprile al Masters1000 di Montecarlo.

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