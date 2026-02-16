Jannik Sinner? Sta cambiando qualcosa | mondo del tennis in fibrillazione

Jannik Sinner sta attraversando un momento di trasformazione, e questa svolta ha attirato l’attenzione di tutti nel mondo del tennis. Dopo la sconfitta a New York contro Carlos Alcaraz, il giovane italiano ha ammesso di sentire che qualcosa sta cambiando nel suo gioco. Questa consapevolezza lo spinge a concentrarsi di più sui suoi punti deboli e a dedicarsi con maggiore impegno all’allenamento. Un esempio di questa rinnovata determinazione si è visto nelle ultime sessioni di pratica, dove si nota un’attenzione particolare ai dettagli.

Lo aveva già detto dopo la sconfitta di New York contro Carlos Alcaraz: dai ko Jannik Sinner trova sempre l'occasione per comprendere le sue debolezze, lavorarci su, migliorare. E sarà così, c'è da giurarci, anche dopo la dolorosa semifinale persa contro Nole Djokovic agli Australian Open. Perdere contro Alcaraz è evento da mettere in conto anche per chi da quasi 3 anni è ormai abituato a gravitare tra prima e seconda posizione del ranking Atp, ma perdere contro un 39enne, pur se mito assoluto del tennis mondiale, potrebbe rappresentare un piccolo campanello d'allarme. Sinner, d'altronde, è un perfezionista assoluto e soprattutto un lavoratore instancabile, abituato a ragionare su di sé prima che sugli altri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner commenta il ritorno di Federica Brignone, sottolineando il suo impegno e i risultati ottenuti.

