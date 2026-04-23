Jannik Sinner lo schiaffo | Tanto io non ascolto nessuno

Jannik Sinner ha dichiarato di non prestare attenzione alle opinioni altrui, sottolineando di essere in grado di ignorare ciò che si dice intorno ai suoi risultati. In un'intervista, il tennista ha spiegato di considerarsi bravo proprio per questa capacità di non lasciarsi influenzare dal parere degli altri, mantenendo un atteggiamento distaccato rispetto alle voci che circolano nel mondo dello sport e dei media.

“Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono”. Jannik Sinner si racconta così, con lucidità e una certa distanza dal rumore che spesso circonda i suoi risultati. Il numero uno italiano, parlando a Sky Sport, ha affrontato senza giri di parole le critiche che continuano ad accompagnarlo, dalle polemiche sulla sua identità fino alle interpretazioni più maliziose sulle scelte di calendario. “Posso sapere solo io quanto lavoro c’è dietro, io e il mio team — prosegue — so quando mi sveglio il mattino, so quando vado a dormire per essere pronto per il giorno dopo. Cerco la forza in queste cose”, sottolineando quanto il suo equilibrio derivi dalla routine quotidiana.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, lo schiaffo: "Tanto io non ascolto nessuno" Jannik Sinner playing during the 1 point Slam #sinner #tennis Notizie correlate Jannik Sinner prudente: “Sono un po’ stanco. Non ascolto nessuno: so il lavoro che c’è dietro”Giornate di vigilie per Jannik Sinner, che venerdì 24 aprile esordirà al Masters 1000 di Madrid contro un avversario ancora da definire (direttamente... Jannik Sinner, lo schiaffo di Ivan Ljubicic: "Passivo, come l'ha messo sotto Djokovic..."Continua a far discutere la sorprendente sconfitta di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PODCAST TENNIS - Schiaffo al Volo ?s05e28. Jannik Sinner: una terra promessa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 aprile: la rassegna stampa; Con Monte Carlo, Sinner arriva a 27 tornei vinti; LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quarti. Indian Wells, Sinner non lascia scampo a Zverev e approda in finaleLunga la risposta del tedesco, Jannik sbaglia, però, il diritto che si interrompe contro il nastro. L’altoatesino si rifà prontamente con un’azione in avanzamento (smash a chiudere il colpo), ... sport.virgilio.it Video Foto Live Risultati e ClassificheLo spagnolo regola il numero uno del ranking in cinque set (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7) annullando anche tre match point ... sportmediaset.mediaset.it Tik Tok NO, VIDEO DI SCIENZE E GEOPOLITICA Lo strano rituale nonché metodo di relax di Jannik Sinner durante i tornei Che sia iscriversi al canale di 'GeoPop' il segreto per diventare i numeri uno al mondo Provare non costa nulla #Sinner #A - facebook.com facebook Tira aria rilassata nel team Sinner, coach Vagnozzi ha pochi dubbi: “Jannik sta bene, le partite sono il migliore allenamento” L’azzurro è pronto per iniziare il suo secondo torneo stagionale sulla terra rossa e insegue un traguardo pazzesco: la vittoria nel x.com