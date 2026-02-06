Jannik Sinner lo schiaffo di Ivan Ljubicic | Passivo come l' ha messo sotto Djokovic

La sconfitta di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 continua a far parlare. Nella semifinale, il giovane italiano ha perso in modo netto contro Novak Djokovic, lasciando tutti sorpresi. Ivan Ljubicic, ex maestro di Sinner, aveva commentato che il suo gioco era troppo passivo, come se fosse stato messo sotto dal serbo. La delusione è ancora forte tra i tifosi e gli esperti, mentre il campione italiano cerca di capire cosa è andato storto.

Continua a far discutere la sorprendente sconfitta di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open 2026. Dopo aver vinto il titolo a Melbourne nel 2024 e nel 2025, il numero due del mondo si è arreso a Novak Djokovic al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4), prima che il serbo perdesse la finale contro Carlos Alcaraz.Della partita ha parlato Ivan Ljubicic, ex coach e analista, che ha lodato l'approccio aggressivo di Djokovic e evidenziato le difficoltà di Sinner." Djokovic ha giocato un tennis molto aggressivo. Mi ha ricordato il Djokovic 17enne e 18enne. Era molto aggressivo e giocava vicino alla linea di fondo.

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026 scuote il mondo del tennis.

