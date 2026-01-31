Rafa Nadal una cupa profezia su Jannik Sinner | Ora sarà difficile

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic agli Australian Open ha scosso il mondo del tennis. Dopo aver combattuto al quinto set, il giovane italiano ha visto sfumare la possibilità di raggiungere la finale. Rafa Nadal, commentando la partita, ha detto che ora sarà difficile per Sinner. La prestazione del tennista italiano resta sotto gli occhi di tutti e il suo percorso si fa più complicato.

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, maturata al quinto set nella semifinale degli Australian Open, è stata un terremoto per il tennis. Un ko inatteso, arrivato nonostante una superiorità statistica evidente, che ha lasciato spazio a riflessioni anche da parte di chi il tennis lo ha segnato per oltre un decennio. A Melbourne, dove è arrivato per celebrare i 25 anni di partnership tra il torneo e Kia, Rafael Nadal ha commentato con lucidità e rispetto la battuta d’arresto dell’azzurro, indicando nella gestione dei momenti chiave la vera chiave del match. Le tante occasioni non sfruttate, soprattutto sulle palle break, hanno permesso a Djokovic di restare agganciato alla partita e di ribaltarla quando la pressione è salita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rafa Nadal, una cupa profezia su Jannik Sinner: "Ora sarà difficile..." Approfondimenti su Australian Open Carlos Alcaraz, l'accusa pesante: "Lui e Sinner inferiori a Rafa Nadal" Rafa Nadal: “C’è un motivo per cui Sinner perde poche partite, ma non mi identifico con lui e Alcaraz” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Australian Open L'ultimo «Vamos!» di Rafa Nadal: «Vorrei essere ricordato come una brava persona di Maiorca»Tra qualche anno nessuno ricorderà la sconfitta in due set di Rafa Nadal contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Non è stato un pomeriggio di vittorie o sconfitte, ce ne sono state abbastanza negli ... vanityfair.it Rafa Nadal si ritira: l’annuncio dell’addio al tennis di una leggendaDritto nella storia, tra i più grandi di sempre: 14 Roland Garros conquistati (record assoluto della competizione, di cui l’ultimo vinto nel 2022), 4 Us Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. 22 ... ilfattoquotidiano.it NADAL:"TIFO CARLOS, MA SE DOVESSE VINCERE NOVAK SARO' FELICE PER LUI" Rafa Nadal ha parlato ai media da Melbourne, regalando parole sincere su Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, oltre a commentare le semifinali e la finale in arrivo. “ facebook Rafael Nadal #TempoDiFitness su #VentagliDiParole x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.