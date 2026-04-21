Sinner venerdì l’esordio a Madrid | dove vedere il match di Jannik

Venerdì si svolgerà l'esordio di Jannik Sinner al torneo Masters 1000 di Madrid, che si tiene sulla terra rossa nella capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il tennista italiano è pronto a scendere in campo, e i fan potranno seguire il match attraverso i canali ufficiali e la copertura televisiva dedicata. L’evento riunisce numerosi giocatori di livello internazionale e attirerà l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner c'è. Il fuoriclasse azzurro è pronto a scendere in campo anche nel Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno del mondo punta a un successo in un Masters 1000 per scolpire un altro record, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un'impresa del genere con tornei di questo livello. Giocando nella capitale spagnola, l'azzurro punta inoltre a guadagnare punti su Alcaraz in ottica ranking Atp e soprattutto a consolidare il suo livello in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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