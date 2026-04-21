Sinner venerdì l’esordio a Madrid | dove vedere il match di Jannik

Da periodicodaily.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si svolgerà l'esordio di Jannik Sinner al torneo Masters 1000 di Madrid, che si tiene sulla terra rossa nella capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il tennista italiano è pronto a scendere in campo, e i fan potranno seguire il match attraverso i canali ufficiali e la copertura televisiva dedicata. L’evento riunisce numerosi giocatori di livello internazionale e attirerà l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner c'è. Il fuoriclasse azzurro è pronto a scendere in campo anche nel Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno del mondo punta a un successo in un Masters 1000 per scolpire un altro record, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un'impresa del genere con tornei di questo livello. Giocando nella capitale spagnola, l'azzurro punta inoltre a guadagnare punti su Alcaraz in ottica ranking Atp e soprattutto a consolidare il suo livello in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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