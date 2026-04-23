Durante la Milano Design Week, il marchio di orologi di lusso ha esposto alcune delle sue creazioni più prestigiose. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, attirando l’attenzione degli appassionati di design e orologeria. Le novità sono state mostrate in un contesto che ha unito funzionalità e estetica, con attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali. La manifestazione ha attirato visitatori interessati all’eccellenza artigianale e all’innovazione nel settore degli orologi di alta gamma.

Al design preferisci gli orologi? Non preoccuparti: grazie a Jaeger-LeCoultre la Milano Design Week ha una chicca che sembra fatta proprio per te. The Perpetual Timekeeper, allestita a Villa Mozart fino al 26 aprile, è infatti un'esposizione pensata come un percorso narrativo in sei capitoli che attraversa quasi un secolo di evoluzione nella misurazione del tempo per mani della casa di Les Brassus. L’ingresso introduce subito il tema: il tempo non è solo una funzione, ma un elemento che si integra nella vita quotidiana e negli oggetti che la accompagnano. Da qui si sviluppa una sequenza di ambienti che mettono in relazione tecnica, design e abitudini, con una costruzione quasi museale ma con ritmo da installazione contemporanea.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jaeger-LeCoultre ha messo in mostra i suoi orologi migliori alla Milano Design Week

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“The Perpetual Timekeeper”: il tempo secondo Jaeger-LeCoultre. Alla Milano Design Week, una mostra racconta l’evoluzione della misura del tempo tra innovazione tecnica, design e visione contemporanea. Leggi l’articolo https://www.orologi.it/mostra-the- - facebook.com facebook