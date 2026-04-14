Jaeger-LeCoultre ha finalmente presentato il calendario perpetuo visto al polso di Robert Pattinson

Jaeger-LeCoultre ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo calendario perpetuo, lo stesso modello che è stato indossato dall’attore durante un evento pubblico. La presentazione è avvenuta in modo diretto e senza annunci anticipati, attirando l’attenzione degli appassionati di orologeria. Il segnatempo si distingue per il suo design e le sue caratteristiche tecniche, che sono state illustrate durante una conferenza stampa dedicata.

Jaeger?LeCoultre entra in scena con un colpo di teatro degno di Hollywood. Hai presente The Drama, l’ultimo film di Robert Pattinson? Ha colpito nel segno spingendo alcuni superfan a confessare i loro segreti più oscuri, anche se dagli Oscar in poi l’attore ha mandato in tilt un altro tipo di pubblico. La cosa più eclatante che Pattinson ha fatto nell’ultimo mese non è stata collaborare con Zendaya per un'opera nel tipico stile A24, ma è stata l'idea di indossare in anteprima assoluta il nuovissimo orologio Jaeger?LeCoultre. E ora, finalmente, dopo settimane di speculazioni, posso svelarti tutti i dettagli della nuova collezione Master Control Chronometre di JLC, incluso il pezzo forte: la versione con calendario perpetuo sfoggiata da Robert Pattinson.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jaeger-LeCoultre ha finalmente presentato il calendario perpetuo visto al polso di Robert Pattinson Robert Pattinson vince l'Oscar 2026 per l'orologio più bello con questo Jaeger-LeCoultre d'oro che ancora nessuno conosceMai nominato agli Oscar, Robert Pattinson si è assicurato il premio supremo di quest'anno. Dal rigore di Jaeger-LeCoultre alla visione detonante di Gucci: l’orologio dell'estate abbandona i perbenismi del classico modello da sera, per abbracciare un’estetica "midnight" potentePer la Primavera-Estate 2026, la tendenza dell’orologeria femminile elegge il nero a codice primario. Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Small - L’icona Art Déco in formato intramontabile Il Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Small combina struttura compatta e funzionalità essenziale. La cassa rettangolare reversibile mantiene le proporzioni tipiche della linea, - facebook.com facebook