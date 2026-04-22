Il debutto da artista di Vittoria di Savoia | ha curato una mostra alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, Vittoria di Savoia ha presentato la sua prima mostra come artista. La mostra, curata da lei, è stata uno degli eventi più noti dell'edizione. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori, consolidando la sua presenza nel mondo del design e dell’arte. La manifestazione si è svolta in alcuni spazi della città, aperti al pubblico per tutta la settimana.

Vittoria di Savoia è tra le grandi protagoniste della Milano Design Week, dove ha fatto il suo debutto da artista: ecco qual è la mostra che ha curato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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