Lo Stregone d’Argento è un manga fantasy che sta per essere pubblicato, annunciato dall’editore J-POP Manga. La serie rappresenta il debutto di un nuovo autore, che ha già attirato l’attenzione per il suo stile e la sua narrazione. La pubblicazione è prevista a breve, e si attendono reazioni di lettori e appassionati del genere. Il manga promette di portare una storia originale e coinvolgente nel panorama editoriale.

La prossima pubblicazione di J-POP Manga sarà l’esordio di un promettente autore, che ha tutte le potenzialità di conquistarci tutti. A causa di un singolare incidente una giovane panettiera diventa protagonista di una serie di avventure impensabili che la porteranno a scoprire la verità su un’antica leggenda e a trovare il vero amore! Arriva in edizione italiana a marchio J-POP Manga la miniserie in tre volumi Lo Stregone d’Argento. Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e store online a partire dal 28 aprile. “Esiste un’antica leggenda che narra di due incredibili stregoni: lo Stregone d’Argento, che si macchiò dell’esecrabile crimine di regicidio, conducendo il regno sull’orlo della rovina, e lo Stregone d’Oro, l’eroe che ne guidò la ricostruzione salvando le sorti del suo popolo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lo Stregone d’Argento è il manga fantasy che vi saprà conquistare fin da subito

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