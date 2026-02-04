j pop manga presenta now that we draw

Qual è la strategia migliore per diventare scrittori di manga romantici se non vivendo in prima persona una intensa storia d’amore? In nome dell’arte un impacciato aspirante fumettista si ritrova invischiato in una relazione con una prorompente compagna di classe. Cosa potrà mai andare storto? la serie di Kyu Takahata e Yuwji Kaba nominata per due anni di seguito ai Next Manga Award. Il primo capitolo di questa travolgente romcom sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 10 febbraio. E chi acquisterà Now That We Draw in fumetteria riceverà una esclusiva card omaggio realizzata appositamente per l’edizione italiana! Uehara, il cui cuore batte solo per il 2D, sogna di diventare un mangaka, ma il suo primo tentativo di romcom viene stroncato da un tagliente “Non c’è nulla di realistico in questa storia d’amore”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

