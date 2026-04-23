Ivory il social network made in Italy che favorisce chi è più informato

Un nuovo social network italiano ha debuttato sul mercato, puntando sull'informazione accurata e sulla condivisione di conoscenze. L’obiettivo è creare uno spazio in cui gli utenti si confrontano condividendo contenuti basati su fatti verificati, distinguendosi dai tradizionali social che spesso favoriscono l’immediatezza e le opinioni. La piattaforma si propone di valorizzare chi si informa prima di parlare, richiamando i metodi di comunicazione di una società prima dell’avvento di Facebook.

“Crediamo che la società prima di Facebook si informasse prima di dire qualcosa. E anche sui primi social, quando le persone si esprimevano, dicevano cose che avevano imparato, non che si erano inventate. Noi vogliamo fare in modo che questa dinamica torni e che la gente ricominci a voler imparare qualcosa di nuovo, a informarsi, prima di interagire sulla nostra piattaforma”. Uel Bertin parla così di Ivory, il nuovo social network nato in Italia da un’idea dell’altro co-fondatore, Adam Nettles, e che sarà aperto a tutti dal 30 aprile. “Adam è statunitense ma abita in Italia da dieci anni – spiega -. Durante il suo dottorato ha notato che non c’è uno spazio online per gli accademici con un contenuto di informazioni più elevato, verificato e sicuro”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nasce Ivory, social made in Italy che favorisce chi è più informato; Ivory: il nuovo social network italiano per contenuti di qualità; Il nuovo social network Ivory: l’innovazione made in Italy che premia la cultura scientifica; IVORY, il nuovo social network europeo pronto a sfidare i grandi player globali.

Ivory, il nuovo social network nato in Italia che favorisce chi è più informato: cosa è e come funziona. Al via dal 30 aprile«Crediamo che la società prima di Facebook si informasse prima di dire qualcosa. E anche sui primi social, quando le persone si esprimevano, dicevano cose che avevano imparato, ... ilmessaggero.it

Ivory: il nuovo social network italiano per contenuti di qualitàScopri Ivory, il social network italiano che promuove contenuti verificati e un'interazione consapevole tra gli utenti. mrw.it

In un'epoca di disinformazione, nasce Ivory Social, la piattaforma che mette al centro la "conoscenza verificata". #IvorySocial #SocialMedia #FactChecking #Privacy x.com

Arriva Ivory, il social italiano che obbliga a studiare prima di condividere. Chi sono i fondatori https://innovazione.tiscali.it/social/articoli/Ivory-social-che-obbliga-a-studiare-prima-di-parlare/ - facebook.com facebook