Ivory è un nuovo social network europeo che si propone come alternativa ai social tradizionali, concentrandosi sulla qualità dei contenuti anziché sui like e sulla viralità. La piattaforma si presenta come un ambiente dedicato a favorire un dibattito più approfondito e meno influenzato dalla ricerca di consenso immediato. La sua nascita arriva in un momento di crescente attenzione alle modalità di interazione online.

Nell’oceano rumoroso dei social network, dove like e viralità spesso contano più dei contenuti, arriva Ivory, una nuova piattaforma europea che prova a cambiare le regole del gioco. L’obiettivo è ambizioso: creare uno spazio digitale in cui competenze, credibilità e qualità del dibattito abbiano più peso dell’engagement. Un mix tra l’autorevolezza di LinkedIn e la libertà di Reddit, con un’anima fortemente accademica. Un social controcorrente: meno like, più competenza. Nel panorama digitale dominato da algoritmi che premiano visibilità e reazioni, Ivory nasce come una dichiarazione d’intenti. Qui non vince chi urla di più o chi genera polemica, ma chi dimostra di sapere davvero di cosa parla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è Ivory, il social network europeo che vuole salvare il dibattito online: più dei ‘like’ vincono i contenuti

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