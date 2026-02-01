La trattativa tra Joao Mario e la Juventus sembra ormai sfumata. Il Bologna aspetta solo l’ok del giocatore, che ha già fatto sapere di essere disposto a trasferirsi in Serie A. Intanto, un altro club italiano si fa avanti per il centrocampista portoghese, complicando ulteriormente il futuro del giocatore.

Joao Mario Juve, il Bologna è sempre in attesa del via libera del portoghese. Ma attenzione all’inserimento della Fiorentina. Le ultime. Il mercato invernale della Juventus si trova a un bivio cruciale che riguarda il futuro della fascia destra. Al centro delle trattative c’è la posizione di Joao Mario, il terzino portoghese che sembra ormai giunto ai saluti finali con l’ambiente bianconero. La dirigenza torinese sta lavorando freneticamente per sbloccare la sua uscita, necessaria per finanziare i colpi in entrata e snellire la rosa a disposizione. Nonostante l’impegno mostrato negli ultimi mesi, il rapporto tra il calciatore e il club è arrivato a un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario Juve, l’addio è ormai certo. Il Bologna attende l’ok del giocatore. Sul portoghese c’è anche un altro club di Serie A

La Juventus potrebbe perdere Joao Mario in tempi rapidi.

La Juve rischia di perdere Joao Mario.

