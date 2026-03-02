Prima della partita tra Pisa e Bologna, l’allenatore attende una risposta definitiva sulla possibile partenza dell’attaccante olandese. La situazione riguarda la decisione di lasciare o meno il club prima della sfida in programma. La questione è al centro delle discussioni, mentre la squadra si prepara ad affrontare l’avversario. La scelta del giocatore potrebbe influenzare la formazione per la partita.

Nel contesto della prossima sfida tra Pisa e Bologna, l’attenzione è rivolta a dallinga e alla possibilità che l’attaccante olandese possa partire dal primo minuto. L’esito del confronto influenzerà l’assetto offensivo e l’equilibrio della squadra in campo. La dirigenza tecnica valuta l’ipotesi di schierare dallinga dall’inizio per offrire una risposta immediata e per concedere riposo a santiago castro dopo quattro presenze consecutive tra campionato ed Europa League. L’obiettivo è anche testare la capacità del giocatore di reagire alle osservazioni sul rendimento. Il rendimento di dallinga è apparso meno incisivo, con difficoltà in entrambe le fasi e una certa latenza nella pressione sulla costruzione avversaria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Resta al Bologna? L'allenatore attende una risposta decisiva prima del match contro il Pisa

Dallinga Bologna, Italiano lo rilancia titolare contro il Pisa? Ultima chiamata per lui: ecco che risposta si aspetta l’allenatoreKostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in...

Lecco cede al termine del match contro Di.Po, ko in gara decisiva della Serie D regionaleIl Basket Lecco ha chiuso la stagione agonistica con una sconfitta finale contro la Di.

Una selezione di notizie su Resta.

Discussioni sull' argomento Bologna-Roma di Europa League, resta il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi; Il Bologna torna a vincere al Dall'Ara, terzo ko per l'Udinese; Via Petroni chiusa a Bologna: riapre al traffico, ma la linea bus resta deviata; Bologna, resta solo l’Europa League: perché il sogno non è impossibile.

Dalle stelle al disastro. Il Corriere di Bologna in prima pagina: Resta solo l'Europa LeagueIl Corriere di Bologna oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e al Bologna, che ha incassato una pesante eliminazione dalla Coppa Italia. La sfida contro la Lazio, passata ai ... tuttomercatoweb.com

Qualche pioggia, soprattutto dal pomeriggio, ma il clima resta mite: le previsioni meteo di lunedì 2 marzo -> https://tinyurl.com/52ka7p29 - facebook.com facebook

Il genio di #Spalletti, #Gatti centravanti e la #Juve resta viva a Roma: 3-3 pazzesco all'ultimo respiro! x.com