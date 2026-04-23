Italiani in viaggio per il 25 aprile

Durante il periodo tra il 25 aprile e il primo maggio, le strade italiane si sono riempite di veicoli e persone in movimento, con numerosi spostamenti tra le città e le località di villeggiatura. Le principali arterie sono state interessate da code e traffico intenso, segno di un esodo che coinvolge molte famiglie in vista dei ponti di primavera. La mobilità si concentra soprattutto tra le regioni più frequentate dalle vacanze estive, con un traffico che si intensifica anche nel controesodo.

Strade affollate lungo lo stivale in vista dei ponti di primavera: tra il 25 aprile e il primo maggio esodo e controesodo per prepararsi all’estate. Servizio di Letizia Davoli TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Italiani in viaggio per il 25 aprile Italiani in viaggio per il 25 aprile Notizie correlate “Aspettando il 25 aprile”, un viaggio musicale nella memoria collettiva all'Archivio di StatoUn concerto per avvicinarsi, attraverso la musica, a una delle ricorrenze più significative della nostra storia recente, “Aspettando il 25 aprile”... Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: 25 Aprile, cambia tuttoL’Italia si prepara a vivere un cambio netto delle condizioni meteo proprio nei giorni che precedono il ponte del Festa della Liberazione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Immacolata, 14 milioni di italiani in viaggio: bene i monti bresciani; Turismo, il caro viaggi spinge gli italiani a restare: Marche pronte per il ponte del 25 aprile; Evaneos: cresce l’AI nei viaggi, ma gli italiani si fidano ancora degli esperti umani; Guerra in Iran, 13,5 milioni di italiani cambiano i piani per il ponte del 25 aprile e del 1° maggio. Confcommercio: Sei milioni di italiani in viaggio per CapodannoSecondo le stime di Confcommercio, sei milioni di italiani si metteranno in viaggio per Capodanno: l'80% resterà in Italia, il 20% nella propria regione. Come per Natale, le località di montagna, le ... tgcom24.mediaset.it Polizze viaggio valide anche in tempo di guerra: dalla cancellazione al cambio di programmaPer il conflitto in Medio Oriente e le sue conseguenze 8,1 milioni hanno rinunciato a partire in vacanza e, tra chi viaggerà, 5,4 milioni hanno comunque cambiato destinazione ... italiaoggi.it Meloni non deve neanche azzardarsi a impegnare altri soldi degli italiani in armi. Uno Stato che continua a chiedere sacrifici a chi non arriva a fine mese mentre senza alcuna vergogna trova miliardi e miliardi per le armi non è uno Stato più forte: è uno Stato i x.com Nonostante l’aumento degli anziani non autosufficienti, gli italiani preferiscono polizze finanziarie a breve termine, trascurando il lungo - facebook.com facebook