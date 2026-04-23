Italia ripescata ai mondiali? Il no del governo | Ipotesi vergognosa

Il governo italiano ha espresso un netto rifiuto alla proposta di sostituire l'Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio, definendo l’ipotesi “vergognosa”. La richiesta era arrivata da Paolo Zampolli, inviato speciale degli Stati Uniti incaricato delle Partnership globali, che aveva chiesto alla Fifa di apportare questa modifica. La posizione ufficiale italiana si oppone a questa possibilità, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi Mondiali di calcio. Lo riporta il 'Financial Times', secondo cui Zampolli ha proposto lo scambio al presidente della Federcalcio internazionale, Gianni Infantino, e a Donald Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo, che si disputerà in estate anche in Messico e in Canada. Secondo fonti vicine alla vicenda, Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall'Italia giustificano l'assegnazione del posto dell'Iran. Secondo quanto riferito da alcune fonti al quotidiano britannico, il piano mira a ricucire i rapporti tra Trump e la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei giorni scorsi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Italia al Mondiale 2026: possibile ripescaggio Cosa succede se l’Iran si ritira

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