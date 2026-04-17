Il governo italiano ha dichiarato la disponibilità a inviare proprie unità navali nel tratto di mare dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, questa operazione potrà essere avviata solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Parlamento. La decisione è stata comunicata in risposta alle richieste di partecipazione in operazioni di sorveglianza e monitoraggio della regione. Nessuna indicazione è stata data sui tempi o sulla portata della possibile missione.

L’Italia offre “la sua disponibilità a mettere a disposizione le proprie unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali”, nel contesto della nascente iniziativa multinazionale per la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice a Parigi. Tale presenza internazionale nello Stretto di Hormuz “può essere avviata soltanto quando ci sarà una cessazione delle ostilità, in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali e con una postura esclusivamente difensiva”, sottolinea Meloni, evidenziando come ci fosse “pieno accordo” a riguardo nel corso della riunione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Stretto di Hormuz? Italia pronta a inviare le proprie navi previa autorizzazione del Parlamento”

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