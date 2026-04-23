Italia in trappola | riforme e giovani per frenare il declino

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha segnalato il 23 aprile 2026 che l’Italia sta affrontando una crescita economica rallentata a causa di problemi di produttività e di una forza lavoro demograficamente in diminuzione. La situazione evidenzia come le sfide legate alle riforme e alle politiche giovanili siano decisive per invertire questa tendenza. La notizia si inserisce in un quadro di preoccupazione generalizzata sui futuri sviluppi economici del Paese.

? Cosa sapere L'OCSE avverte il 23 aprile 2026 che la crescita italiana è frenata da produttività e demografia.. Il consolidamento del debito pubblico deve finanziare investimenti strutturali su giovani e transizione tecnologica.. L’OCSE ha lanciato un severo monito sull’economia italiana giovedì 23 aprile 2026, evidenziando come le prospettive di sviluppo del Paese siano attualmente caratterizzate da una crescita modesta e da sfide che diventano sempre più pressanti. Secondo l’analisi dell’istituto, la stagnazione della produttività e il calo demografico stanno frenando il potenziale nazionale. Per invertire questa tendenza, emerge la necessità di attuare riforme ambiziose accompagnate da un importante aggiustamento fiscale volto a contenere l’ammontare del debito pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia in trappola: riforme e giovani per frenare il declino Notizie correlate La trappola dei salari: così l’aumento dei prezzi si è mangiato il potere d’acquisto degli italiani. Le riforme fiscali? “Una partita di giro”Un insegnante con 20 anni di servizio, nonostante il rinnovo del contratto che nel frattempo gli ha assicurato un aumento di stipendio, oggi si... Calabria, l’artigianato rischia il declino: serve un piano per i giovaniIl futuro delle competenze manuali in Calabria si è discusso al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, dove Confartigianato Imprese...