In Calabria si è tenuto un incontro al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, promosso da Confartigianato Imprese Calabria, per discutere delle sfide che l’artigianato locale sta affrontando. La riunione ha coinvolto rappresentanti di settore e ha approfondito le questioni legate alla tutela delle competenze manuali, con particolare attenzione alla necessità di sviluppare un piano dedicato ai giovani.

Il futuro delle competenze manuali in Calabria si è discusso al Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, dove Confartigianato Imprese Calabria ha organizzato un incontro sulla valorizzazione del Made in Italy. Durante l’evento, il consigliere regionale Enzo Bruno ha tracciato la rotta per rilanciare un settore che rischia di scomparire a causa della fuga dei giovani, proponendo un intervento deciso attraverso le norme regionali e una gestione più efficace dei fondi europei. Il rischio di perdere le radici produttive del territorio. Non si tratta solo di economia, ma di identità culturale. Al convegno intitolato Made in Italy: identità, qualità, futuro, è emerso un dato preoccupante: la progressiva erosione di mestieri storici che costituiscono il tessuto sociale della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, l’artigianato rischia il declino: serve un piano per i giovani

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Catanzaro, Made in Italy tra radici e innovazione: il futuro dell’artigianato; Stop ai finti artigiani concorrenti sleali; Bando INAIL 2025/2026; Stretta sulla parola artigianale, maximulte in arrivo: a rischio anche i finti mercatini.

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