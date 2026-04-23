italia i 10 trend sul clima 2025 fotografano un paese che non accelera

Un rapporto recente evidenzia che nel nostro Paese le fonti rinnovabili stanno rallentando, mentre le emissioni di gas serra non diminuiscono. Nel frattempo, la dipendenza dal petrolio e dal gas naturale liquefatto provenienti dagli Stati Uniti sta aumentando, portando a un mutamento del panorama energetico nazionale. Questi dati indicano che il percorso verso la riduzione delle emissioni e l’indipendenza energetica non procede con rapidità, aprendo a nuovi rischi.

Le rinnovabili frenano, le emissioni non calano e, nel frattempo, la dipendenza energetica cambia faccia con l’arrivo degli Usa tra Gnl e petrolio, creando rischi nuovi, non solo climatici ma anche geopolitici. Se il Paese non è fermo, sicuramente non sta accelerando. È questo il quadro che emerge dalla settima edizione dei 10 key trend sul clima, il rapporto annuale con cui Italy for Climate, centro studi della Fondazione Sviluppo Sostenibile, raccoglie e analizza i principali dati energetici e climatici dell’anno appena concluso. «Sul piano economico usciti dal Paese nel solo 2025, 53 miliardi di euro per importare combustibili fossili —commenta Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile -.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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