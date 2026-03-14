Nel 2016 Leonardo DiCaprio ottenne il suo primo Oscar come protagonista in The Revenant. Dieci anni dopo, la sua convocazione a Madrid diventò virale e il suo discorso sul clima si diffuse in tutto il mondo. La vittoria e gli eventi successivi hanno attirato l’attenzione sul suo percorso nel cinema e sull’impegno pubblico.

Nel 2016 Leonardo DiCaprio riceveva finalmente il suo primo (e finora unico) Oscar per il suo ruolo di protagonista in The Revenant. Ripercorriamo quel momento, la campagna che l’ha preceduto, il suo discorso di ringraziamento e il suo storico rapporto con i premi dell’Academy di Hollywood, in attesa degli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leonardo DiCaprio, 10 anni dall’Oscar: dalla convocazione virale a Madrid al discorso sul clima che fece il giro del mondo

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