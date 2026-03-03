Antisemitismo trend in crescita in Italia | 963 episodi nel 2025 Segre | E’ emergenza democratica

Nel 2025, in Italia si sono registrati 963 episodi di antisemitismo, secondo il Rapporto annuale presentato questa mattina in Senato dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Gadi Luzzatto Voghera e Giorgio Sacerdoti hanno illustrato i dati relativi a un fenomeno in crescita, evidenziando l’aumento rispetto agli anni precedenti. La presidente dell’associazione ha definito la situazione come un’emergenza democratica.

Il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Gadi Luzzatto Voghera e il presidente del Cdec professor Giorgio Sacerdoti hanno presentato questa mattina in Senato il Rapporto annuale sull'Antisemitismo in Italia per il 2025. Nel corso del 2025 emerge un considerevole aumento rispetto al 2024, anno che aveva già registrato un'impennata preoccupante di eventi. A seguito di 1492 segnalazioni giunte sono 963 gli episodi di Antisemitismo selezionati come tali dall'Osservatorio nel corso del 2025.